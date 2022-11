“Voor het eerst” Noord-Koreaanse raket neergekomen nabij Zuid-Koreaanse wateren: “De facto territoriale invasie”

Zuid-Korea heeft woensdag gezegd dat er “voor het eerst” een vanuit Noord-Korea afgevuurde ballistische raket is neergekomen ten zuiden van de betwiste zeegrens en “dicht” bij de Zuid-Koreaanse territoriale wateren.

“Deze Noord-Koreaanse raketlancering is zeer ongebruikelijk en onaanvaardbaar, gezien het projectiel voor het eerst” sinds de verdeling van het schiereiland “nabij Zuid-Koreaanse territoriale wateren ten zuiden van de grenslijn met het Noorden viel”, klonk het.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten riepen de bewoners van het eiland Ulleungdo voor de oostkust vervolgens op om zichzelf in veiligheid te brengen. In een op de staatstelevisie uitgezonden luchtaanvalswaarschuwing werden de inwoners verzocht “te evacueren naar de dichtstbijzijnde ondergrondse schuilkelder”. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, dat zich baseert op bronnen bij defensie, koerste de raket op het eiland af alvorens in volle zee te landen.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger vuurde Pyongyang zeker drie ballistische raketten af richting de Japanse Zee. Naast de raket die op weg was naar Ulleungdo, viel er een ander projectiel neer nabij de zeegrens met Zuid-Korea, en een derde kwam terecht in de wateren ten oosten van de stad Sokcho. Alles samen zouden de Noord-Koreanen tien raketten van verschillende types hebben afgevuurd.

Noord-Korea schoot woensdagochtend ook 100 keer met artilleriegeschut op een maritieme bufferzone in de Japanse Zee. De artillerieprojectielen werden afgevuurd vanuit de provincie Kangwon naar de oostelijke bufferzone in de Japanse Zee. Die bufferzone werd in 2018 opgericht om de grensspanningen te verminderen.

Zuid-Koreaanse reactie

Het Zuid-Koreaanse leger vuurde in een reactie drie lucht-grondraketten af. Die raketten werden afgevuurd vanop zee nabij de zogenaamde Noordelijke Grenslinie, op een afstand die overeenkomt met het gebied waar de Noord-Koreaanse raket insloeg, zei het leger in een verklaring, eraan toevoegend dat de zet aantoont dat Seoel “streng zal reageren op elke provocatie”. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol noemde de Noord-Koreaanse demarche inmiddels een “de facto territoriale invasie”.