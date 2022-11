Kroonprinses Elisabeth prijkt op lijstje met “meest begeerlijke vrijgezellen van Europa”: “De regal deal”

Kroonprinses Elisabeth staat in het jaarlijkse ‘kleine zwarte boekje’ van Tatler. Daarin lijst het Britse societyblad jaarlijks de meest begeerlijke vrijgezellen van Europa op.

“Ooit wordt ze de eerste heersende koningin van België, maar nu studeert prinses Elisabeth nog geschiedenis en politiek aan het Lincoln College in Oxford”, aldus Tatler. “De 21-jarige verbaast iedereen met het haar capaciteiten in skiën, duiken, tennis en zeilen. Ze is de regal deal.”

