Vijf leeuwen ontsnapt in zoo van Sydney, hele park tijdlang in lockdown

In een zoo in Sydney zijn woensdagochtend (plaatselijke tijd) vijf leeuwen ontsnapt uit hun verblijf. Bezoekers moesten een tijdlang schuilen, maar de dieren werden na enkele uren weer opgesloten.

De leeuwen – één volwassen dier en vier welpen – werden om 6.30 uur voor het eerst opgemerkt buiten hun verblijf in de Taronga-zoo. De hele zoo werd daarop afgesloten, en de politie kwam meteen ter plaatse. Het park was op dat moment nog niet open, maar er waren wel sommige bezoekers aanwezig, die er de nacht hadden doorgebracht. “We wilden net gaan ontbijten toen het personeel aan kwam lopen, en schreeuwde dat we uit onze tenten moesten komen en meelopen”, aldus een man in Australische media.

De leeuwen bleven echter de hele tijd op een stukje terrein net naast hun verblijf. Finaal moest één welp verdoofd worden, de andere dieren werden tegen 9 uur gewoon weer hun verblijf in gemanoeuvreerd. Het is niet duidelijk hoe de dieren uit het verblijf raakten, dat moet een onderzoek uitwijzen.

© via REUTERS

© via REUTERS