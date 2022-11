Vakbonden bij Engie Electrabel kondigen stakingsacties aan na heisa over “frauduleuze” contracten: “Directie kiest voor confrontatie”

De vakbonden bij Engie Electrabel hebben woensdag aangekondigd dat ze “de komende weken” stakingsacties zullen organiseren. Die beslissing komt er nadat overleg over het mogelijke ontslag van 16 medewerkers in de klanten- en salesdienst was vastgelopen.

Engie haalde – net als veel andere leveranciers – vaste energiecontracten in maart uit zijn aanbod, wegens de torenhoge energieprijzen op de markten. Ook voor het personeel kwam er een stop op vaste contracten. Volgens RTBF maakten personeelsleden vaste contracten aan voor elkaar, een praktijk die Engie “frauduleus” noemde. Voor 16 personeelsleden dreigde ontslag, 39 medewerkers kregen een zware sanctie.

Volgens de vakbonden was dat echter een gevolg van “jarenlange besparingen op medewerkers, opleidingen en werkprocessen”, die “hebben geleid tot een situatie waarbij medewerkers zeer moeilijk hun taken naar behoren kunnen uitvoeren, en kunnen inspelen op de vragen van klanten. Tegelijkertijd is er een wildgroei aan instructies en richtlijnen. De directie weigert echter hardnekkig om deze argumenten in overweging te nemen.”

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie over het dossier zijn dan ook vastgelopen. “De directie lijkt voor de confrontatiestrategie te kiezen en iedere oplossing in dit dossier uit de weg te willen gaan. De aanbeveling van de sociale bemiddelaar bood nochtans een oplossing om het vertrouwen bij het personeel alsook de sociale rust te herstellen”, aldus regionaal secretaris Ben Bellekens van de christelijke vakbond ACV.

Daarom heeft het personeel besloten om de komende weken stakingsacties te organiseren in alle bedrijven van Engie Electrabel, melden de vakbonden in een persbericht. “Vandaag vindt een eerste actie plaats aan de hoofdzetel van Engie Electrabel op de Simon Bolivarlaan aan het Noordstation in Brussel vanaf 7 uur ’s ochtends.”