LIVE. 4 op 4 voor de Belgische ploegen? Volg de aanloop naar de cruciale Europese matchen van Anderlecht, AA Gent en Union op de voet

Club Brugge en Union zijn al zeker van hun plekje op het Europese toneel na Nieuwjaar, maar ook AA Gent en Anderlecht kunnen hun hachje nog redden. Voor beide clubs is de situatie simpel: winnen (tegen Molde en Silkeborg, respectievelijk) en de kwalificatie is een feit. Voor Union is de groepswinst al een feit en volgt donderdag een galamatch tegen dat andere Union, uit Berlijn. Volg de aanloop naar al dat fraais bij ons op de voet!