Horrorhuis uit ‘Stranger things’ staat te koop

Fans van ‘Stranger things’ kunnen binnenkort bieden op een belangrijk element uit het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie: het horrorhuis van de familie Creel. Daarvoor hebben ze wel een flinke bankrekening nodig, want de vraagprijs is momenteel 1,5 miljoen dollar.

Het huis in Rome, in de Amerikaanse staat Georgia, werd gebouwd in 1882. De huidige eigenaar kocht het in 2019 voor 350.000 dollar, maar verbouwde en knapte het grondig op. Tel daar de bijkomende beroemdheid door de populaire televisieserie bij, en reken uit je winst.

Er kan geboden worden tot het einde van november. “Maar wees niet verbaasd als je enkele overblijvende demogorgons(fictieve wezens uit de serie, red.) aantreft die rondsluipen over het terrein”, klinkt het onheilspellend.