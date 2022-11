Kitesurfer gered vanop zee nadat wandelaars hem zien zwaaien om hulp

Voor de kust van Oostduinkerke is een kitesurfer woensdagochtend in de problemen geraakt. De man kreeg af te rekenen met materiaalpech en zat vast. Hij zwaaide om hulp richting de kust en liefst 20 wandelaars op de Zeedijk gaven daar gehoor aan. “Er kwamen bij ons 20 oproepen binnen over de noodsituatie”, zegt Dries Boodts van het MRCC. “De NH90 is de kitesurfer gaan ophalen.”

Even voor 9 uur raakte een kitesurfer in de problemen ter hoogte van surfclub Windekind aan het strand van Groenendijk in Oostduinkerke. De wind was op dat ogenblik geluwd en wellicht kreeg de man af te rekenen met materiaalpech. Hij bleef vasthangen aan zijn oranje zeil en raakte niet op eigen kracht terug naar het strand. Er zat voor de kitesurfer niets anders op dan richting het strand hevige armbewegingen te maken in de hoop dat iemand hem zou opmerken.

“Dat lukte ook”, zegt Dries Boodts van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). “We kregen 20 oproepen binnen van mensen die de man zagen zwaaien. Wellicht waren dat vele wandelaars op de Zeedijk, want door de herfstvakantie is het daar drukker dan anders. Via camerabeelden van de kust konden we de kitesurfer lokaliseren en die dreef af richting Nieuwpoort. De NH90 werd er op uitgestuurd en zij konden de kitesurfer aan boord nemen. De Brandaris ging ter plaatse om het materiaal te recupereren.”

Onderkoeld

Op het strand zetten de politie en brandweer een commandopost op ter hoogte van de Dewittelaan aan de surfclub voor als de kitesurfer aan land zou worden gebracht, wat niet het geval was. De NH90 landde met de onfortuinlijke kitesurfer op de luchtmachtbasis, waar een intussen opgeroepen ziekenwagen hem stond op te wachten. De man bleek wat onderkoeld te zijn en kreeg verder medische verzorging. Jelle Houwen