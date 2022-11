Tot zes jaar cel voor aanslagen tegen Antwerpse tattooshop

Vijf jongemannen uit Nederlands Brabant hebben woensdag gevangenisstraffen tot zes jaar gekregen voor hun aandeel in drie aanslagen in Antwerpen. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van twee verdachten.

De drie aanslagen waarvoor de vijf mannen uit Nederlands Brabant voor vervolgd werden dateren van de lente van vorig jaar. Op 29 april werd toen met een handvuurwapen geschoten op de vitrine van een tattooshop in de Oudemansstraat in het Antwerpse Schipperskwartier.

Twee weken later ontplofte zwaar vuurwerk tegen de voorgevel van een flatgebouw in de Van Immerseelstraat en nog een week later werd de tattooshop opnieuw geviseerd. “Een zwaar vuurwerk, type cobra, ontplofte waardoor de voordeur op straat belandde”, zei het Openbaar Ministerie (OM) vorige maand.

“Het ware motief voor de feiten werd niet duidelijk, allicht ging het om represailles in het criminele drugsmilieu”, aldus het OM. De speurders konden uiteindelijk vijf verdachten in beeld brengen, maar het onderzoek geraakte niet voorbij de vermeende uitvoerders. “De criminele organisatie werkte in een wisselende samenstelling, de opdrachtgever is niet geïdentificeerd.”

LEES OOK. Nederlanders verdacht van aanslagen tegen Antwerpse tattooshop: “Deze deur moet je pakken”

De vijf uitvoerders kregen woensdagochtend het verdict te horen. De rechtbank veroordeelde Eyub J.J. en Atakan K. tot zes jaar cel en een boete van 1.600 euro, hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. André B.T. kreeg vier jaar effectief. Voor Dennis S. en Ayoub B. was de rechtbank milder, zij kregen vier jaar met uitstel. Aan de burgerlijke partijen moeten de Nederlanders een schadevergoeding van ongeveer 9.500 euro betalen.