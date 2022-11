Vier jaar cel voor afvuren van 25 kogels uit een AK-47 op vitrine van interieurarchitect

Lucas B. uit Amsterdam is door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenis. Hij vuurde in oktober 2018 vijfentwintig kogels uit een Kalasjnikov af op de vitrine van een interieurarchitect aan de Vlaamsekaai.

De feiten dateren van 1 oktober 2018. “Met een of meerdere automatische wapens werden toen schoten afgevuurd op een uitstalraam aan de Vlaamsekaai in Antwerpen”, aldus het Openbaar Ministerie (OM). “Er werden vijfentwintig hulzen aangetroffen, afgevuurd met een automatisch wapen, type AK-47 (Kalasjnikov, red.).”De geviseerde vitrine was die van een interieurarchitect. “Over het motief voor de beschieting is nooit duidelijkheid gekomen”, zegt het OM.

Amsterdammer Lucas B. kwam bij de speurders in beeld doordat de auto van zijn vader en een auto die op zijn naam gehuurd waren op het moment van de beschieting in de buurt werden opgemerkt. Het telefoonnummer van B. werd op datzelfde moment opgepikt onder een zendmast in de buurt van de Vlaamsekaai. Bij zijn verhoor ontkende de man dat hij iets met de schietpartij te maken had. Hij zei dat hij de auto van zijn vader had uitgeleend aan enkele jongens uit de Amsterdamse Strandvlietwijk. Wie die mensen waren, wilde hij niet vertellen. “Het is duidelijk dat hij de feiten niet alleen gepleegd heeft maar het blijft gissen naar zijn kompanen”, zei de aanklaagster tijdens de behandeling van de zaak, begin vorige maand.

De beklaagde liet verstek gaan, hij werd woensdag veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 1.600 euro. Aan de geviseerde interieurarchitect moet hij een schadevergoeding van 2.500 euro betalen. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van Lucas B.

