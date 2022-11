Vrouw als bij wonder slechts lichtgewond na spectaculair ongeval op oprit E17

Bij een ongeval op de oprit van de E17 in Kortrijk is een vrouw lichtgewond geraakt. Ze bleef haperen aan een vrachtwagen, ging van de weg af en belandde meters verder in de berm.

Het ongeval gebeurde op de oprit Kortrijk-Oost richting Gent. Rond 9.45 uur kwam een grijze Ford Focus met Nederlandse nummerplaten de snelweg opgereden, maar bij het invoegen ging het mis. De bestuurster kwam langs de zijkant onder de oplegger van een vrachtwagen terecht. Daardoor verloor ze de controle van het stuur en ging ze van de weg af.

Als bij wonder reed ze net tussen de vangrail en een verlichtingspaal door en ging zo de berm in. De Ford Focus werd over een kleine verhoging gekatapulteerd en kwam met opnieuw veel geluk enkele meters voor een boom tot stilstand. Ondanks de zware blikschade raakte de vrouw volgens de eerste vaststellingen slechts lichtgewond. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis.

De truckchauffeur was erg bezorgd. “Het was druk aan de oprit en ik moest even remmen”, vertelt hij. “Maar ik heb nooit gevoeld dat iemand tegen mij reed, ik zag achter mij plots een auto wegvliegen. Ik hoop dat alles in orde is met de bestuurster.”