Ze hielden hun relatie twee jaar geheim, nu mag de wereld het weten: Miss Argentinië en Miss Puerto Rico zijn getrouwd

In de Instagram-video is een montage te zien van foto’s van de twee doorheen hun relatie en hun verloving, die wordt afgesloten met een beeld van het koppel voor het stadhuis van San Juan in Puerto Rico, waar ze vrijdag trouwden. “Nadat we ervoor kozen om onze relatie privé te houden, openen we onze deuren voor een speciale dag”, klinkt het in het bijschrift.

Varela en Valentín leerden elkaar kennen tijdens de Miss Grand International-verkiezing in 2020. Ze hielden hun relatie al die tijd geheim.