Na verdrinkingsdood Hakim tijdens Gentse Feesten: tweede verdachte wordt deze week uitgeleverd

De twee Nederlandse verdachte die betrokken was bij de verdrinkingsdood van de 53-jarige Hakim tijdens de Gentse Feesten wordt donderdag overgeleverd aan België. De 23-jarige man wordt verdacht van doodslag.

De 53-jarige Hakim uit Gent werd op zondag 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai gegooid toen hij op terugweg was van de Gentse Feesten. De man kon niet zwemmen en hij verdronk. Twee Nederlandse verdachten werden kort na de feiten opgepakt.

Een 25-jarige man uit Goes werd in augustus al naar België overgeleverd en is momenteel vrij onder voorwaarden na het betalen van een borgsom van 10.000 euro. De man bekende onmiddellijk zijn aanwezigheid bij het tragische voorval en wordt verdacht van schuldig verzuim.

De 23-jarige die Hakim in het water duwde verzette zich eerst tegen zijn overlevering, maar wordt donderdag overgebracht naar België. De man moest eerst nog een celstraf in Nederland uitzitten en wordt na zijn overlevering onmiddellijk bij de onderzoeksrechter voorgeleid voor doodslag.

