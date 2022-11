Meer mensen kiezen houtkachel als enige verwarmingsbron in huis: “Wie zo stookt, weet vooraf waar hij aan toe is”

Ook al worden ze de jongste jaren verguisd als vervuilend en schadelijk voor het milieu, toch kiezen meer mensen voor een houtkachel als enige verwarmingsbron in huis. De reden is simpel: er lijkt geen rem meer te zitten op de energieprijzen. “Wie met brandhout stookt, weet vooraf waar hij aan toe is”, zeggen houthandelaars. Alleen, als we een strenge winter krijgen, dreigt er schaarste op de houtmarkt.