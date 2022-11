Proximus verhoogt tarieven opnieuw: om deze diensten gaat het

De vorige prijsverhoging bij Proximus dateert van 1 mei. Toen ging de prijs van de populaire Flex-bundels met 3 tot 4 euro per maand de hoogte in. Vanaf januari rekent Proximus nog eens 3 tot 4,5 euro per maand extra voor de meeste bundels.

Ook het tarief voor vast internet wijzigt deze keer. Het abonnement Internet Maxi wordt 3 euro duurder tot 54,99 euro per maand of 59,99 euro op fiber. Internet Essential, het goedkoopste abonnement van Proximus, blijft wel op 25 euro per maand.

Het maandelijkse tarief voor de gsm-abonnementen Mobilus wijzigt niet, maar Proximus past wel de prijs van enkele oudere producten aan en maakt ook dataverbruik buiten bundel en belminuten voor prepaidklanten duurder.

De prijs voor een vaste telefoonlijn stijgt met 1,5 euro per maand tot 26,13 euro.

Proximus past ook sommige tarieven van zijn lowcostmerk Scarlet aan. De formule Loco Internet (onbeperkt internet) gaat van 32 naar 34 euro per maand, het Trio Pack (internet, tv en vaste lijn) van 40 naar 42 euro per maand.

Voor bedrijven met meer dan negen personeelsleden die klant zijn, veranderen voorts de standaardvoorwaarden. Proximus geeft zich vanaf volgend jaar het recht om de prijzen van telecomdiensten twee in plaats van één keer per jaar te indexeren. Daarnaast legt de operator voor bedrijfsklanten ook duidelijkere limieten op voor “onbeperkte” tariefplannen.

Proximus verwijst opnieuw naar de sterke inflatie. “Die brengt een aanzienlijke kostenstijging met zich mee, met name voor salarissen, energie en prijzen van technologische apparatuur”, zegt het bedrijf.

Bij Mobile Vikings, een dochter van Proximus, is er geen sprake van tariefverhogingen. De prijzen van zowel de mobiele diensten als die van vast internet blijven voorlopig ongewijzigd. Volgens een woordvoerder voelt ook Mobile Vikings de inflatie, maar is de impact als gevolg van de inzet op digitalisering kleiner dan bij de moedergroep.