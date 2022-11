Wie stak Tom (34) neer? Opgepakte vriend van man die overleed aan steekwonden vrijgelaten

De man die opgepakt werd voor verhoor nadat hij zijn vriend met steekwonden naar de spoedafdeling van het ASZ in Aalst had gebracht is vrijgelaten. Wie er dan wel achter de feiten zit, is voorlopig niet duidelijk.

Een incident afgelopen weekend met een mes leidde ertoe dat Tom B. uit Uitbergen het leven liet in het ziekenhuis in Aalst. Maandagavond bracht een vriend die bij hem logeerde hem naar de spoedafdeling in Aalst, maar alle hulp kwam te laat en de man overleed. De vriend werd opgepakt voor verhoor door de politie. Nadien werd hij vrijgelaten. Vermoedelijk heeft hij met de hele affaire niets te maken.

LEES OOK. Dertiger overleden aan steekwonden, vriend die hem naar ziekenhuis bracht is opgepakt

Hoe Tom B. dan wel de steekwonde in zijn hartstreek opliep, is tot op vandaag nog onduidelijk, maar dat er kwaad opzet in het spel is, dat is zeker. Het incident gebeurde waarschijnlijk in het appartement van B. in de Kerkwegel in Uitbergen. Daar vond al sporenonderzoek plaats. De flat is ook verzegeld.

De recherche van de lokale politie van Berlare-Zele gaf intussen het onderzoek ook uit handen aan de federale politie, maar bij het parket van Oost-Vlaanderen houden ze de lippen stijf op elkaar omtrent het dossier. Meer details zijn er dus niet bekend.