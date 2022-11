Zelfs in regen en duisternis: tientallen mensen doorzoeken bos na melding van achtergelaten “huilende” hond

In het Calmeynbos in De Panne zijn tientallen mensen sinds dinsdagmiddag op zoek naar een mogelijk achtergelaten en vastgebonden hond. Aanleiding is een melding van wandelaars die een verwarde vrouw met hond en even later zonder huisdier zagen, en meteen daarna gehuil hoorden. Ook de politie Westkust kreeg verschillende meldingen. “Maar concrete aanwijzingen zijn er niet en daarom gaan wij niet zoeken”, klinkt het.

Sinds dinsdagmiddag zijn tientallen wandelaars het Calmeynbos aan de Olmendreef en Kerkstraat in De Panne aan het doorzoeken naar een hond die mogelijk werd achtergelaten. Veel mensen hebben hun eigen hond mee om sporen op te vangen. Sommigen van hen reden zelfs ettelijke kilometers en bleven in de duisternis en regen verder zoeken. Ook woensdag zijn nog steeds mensen op zoek.

Huilende hond

De massale zoektocht begon dinsdag rond 16 uur na een Facebookpost, die honderden keren gedeeld werd. “Er is een hond vastgebonden in het Calmeynbos”, klinkt het. “Drie mensen hebben een vrouw gezien met een beige-achtige hond van een onbekend ras. De vrouw deed vreemd en was aan het kijken naar een plaats. Even later zagen ze de vrouw opnieuw zonder hond. Op die plaats werd daarna gehuil gehoord van een hond. Ze hebben uren gezocht, maar niets gevonden. Bij deze een warme oproep: willen jullie helpen zoeken om de hond te vinden?”

Bos vol lichtjes

Aan die oproep gaven ettelijke tientallen mensen gehoor. Het ganse Calmeynbos werd vrijdagavond nog doorzocht. “We zijn met tientallen mensen op zoek gegaan”, zegt Wendy Lammens, in de streek gekend voor haar dierenasiel. “Overal in het bos zag je lichtjes. Er waren veel inwoners van De Panne, maar ook van Koksijde, Nieuwpoort, tot zelfs in Oostende toe. Mensen met speurhonden kwamen zoeken, maar konden geen sporen meer vinden. Het was hartverwarmend. Helaas bleef het zonder resultaat, want de hond werd niet gevonden.”

Geen concrete aanwijzingen

Verschillende mensen belden dinsdag ook naar de 112-centrale en de politie Westkust. Vanuit de alarmcentrale werd besloten geen zoekactie te ondernemen. “Simpelweg omdat er geen concrete aanwijzingen zijn en de melding erg vaag was”, klinkt het bij de politie. “Er waren ook geen ploegen beschikbaar en aan dergelijke melding kan geen prioriteit gegeven worden.”

’s Avonds werd op sociale media het nieuws verspreid dat de politie een verwarde vrouw aan de rand van het bos zou hebben gevonden, maar dat ontkent de politie. Ondanks het feit dat verschillende mensen intussen geloven dat er wellicht helemaal geen hond werd achtergelaten in het Calmeynbos, gingen woensdag opnieuw tal van mensen op zoek. “Waar of niet, dat mensen dit doen is echt hartverwarmend. En anderzijds is het ook een gezonde wandeling in de herfstvakantie”, klinkt het.