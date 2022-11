Manuel Neuer werd onlangs drie keer geopereerd: “Ik had huidkanker op mijn gezicht”

Het gaat inmiddels weer goed met hem, maar Manuel Neuer (36) heeft in gesprek met Bild Zeitung onthuld dat hij recentelijk een aantal keren is geopereerd vanwege huidkanker.

“Ik had huidkanker op mijn gezicht. Daarvoor waren drie operaties nodig”, vertelt de keeper van Bayern München, een van de beste doelmannen van de laatste 20 jaar, aan Bild. Hij is inmiddels gelukkig weer gezond.

Neuer komt met het nieuws naar buiten omdat hij samen met tennisster Angelique Kerber, die kampt met pigmentproblemen, investeert in zonnebrandcrème. “Omdat we altijd buiten trainen en spelen en ook onze vrije tijd graag in de natuur doorbrengen, is voor ons een modern zonbeschermingsfilter en een zonbeschermingsfactor van 50+ essentieel”, zegt de keeper uit Gelsenkirchen.

Momenteel wordt de 113-voudig international gekweld door een schouderblessure. Neuer wil in december graag voor de tweede keer wereldkampioen worden met Duitsland. Dat lukte hem eerder in 2014.