Iraanse politie opent onderzoek naar video van agenten die man mishandelen

De Iraanse politie heeft een onderzoek geopend nadat een video op sociale media heel wat stof heeft doen opwaaien in het land. Zo meldt de krant Shargh woensdag. In de video is te zien hoe meerdere agenten een man mishandelen en slaan in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hierna rijdt een motorrijder over de man, die op de grond ligt.