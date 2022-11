Britse premier buigt voor druk: Rishi Sunak gaat dan toch naar klimaattop in Egypte

De Britse premier Rishi Sunak gaat dan toch naar de VN-klimaattop in Egypte. Dat heeft hij woensdag aangekondigd. Sunak was eerst niet van plan om naar Sharm-el-Sheikh af te zakken, maar stuurt nu dus bij.

“Er is geen welvaart op lange termijn zonder actie rond klimaatverandering. Er is geen energiezekerheid zonder investeringen in hernieuwbare energie”, tweette de nieuwbakken Britse premier woensdag. “Daarom zal ik de COP27 volgende week bijwonen”.

Eerder verklaarde Downing Street nog dat Sunak niet naar Egypte zou afzakken omdat hij zich wou focussen op binnenlandse uitdagingen. Het gebeurt wel vaker dat een regeringshoofd een klimaattop mist, maar Groot-Brittannië geeft in deze editie het voorzitterschap van de gesprekken door aan Egypte nadat de vorige klimaatconferentie in 2020 plaatsvond in het Schotse Glasgow. Bovendien kwam de Britse premier steeds meer onder druk te staan om de klimaattop toch bij te wonen, zeker sinds ex-premier Boris Johnson dinsdag aankondigde aanwezig te zullen zijn.

Johnson maakte van klimaatactie één van de speerpunten van zijn beleid, maar zijn vervangster Liz Truss, die in september aantrad, leek daar veel minder belang aan te hechten. Truss’ diensten zetten zelfs koning Charles III onder druk om niet naar Egypte af te zakken. Van de Britse monarch is geweten dat hij erg bezorgd is om klimaat en milieu. Dat advies aan de koning blijft van kracht, zegt Downing Street woensdag.