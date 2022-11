Tesla sluit belangrijkste showroom in Peking

Tesla heeft meerdere showrooms in Peking, maar diegene die vorige maand gesloten werd, was de eerste die in het land was geopend, in 2013. China is de grootste automarkt ter wereld en ongeveer een kwart van de verkochte auto’s is er elektrisch.

Tesla heeft volgens Reuters zowat 200 winkels in China, waar modellen worden tentoongesteld en waar testritten kunnen worden vastgelegd. De autobouwer verkoopt zijn voertuigen vooral rechtstreeks via het internet.

Een week geleden maakte Tesla nog bekend dat het de prijzen moest verlagen in China door de hevige concurrentie van onder andere Chinese producenten van elektrische auto’s, zoals BYD. Het Amerikaanse bedrijf van miljardair Elon Musk heeft een fabriek in Shanghai.