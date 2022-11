Deense sociaaldemocraten behouden kleine meerderheid

In Denemarken heeft het linkse blok onder leiding van uittredend premier Mette Frederiksen een nipte meerderheid behaald bij de verkiezingen van dinsdag. Dat blijkt in de nacht van dinsdag op woensdag uit de definitieve resultaten.

De sociaaldemocraten behaalden 87 zetels, waaraan later wellicht nog 3 zetels worden toegevoegd uit Groenland en de Faeröer. Het Deense parlement telt 179 zetels - dus voor een meerderheid zijn 90 zetels nodig.

De Denen moesten een jaar vroeger naar de stembus. De Sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen riep vervroegde verkiezingen uit nadat de links-liberale partij Radikale, die de minderheidsregering van Frederiksen steunde, met een motie van wantrouwen had gedreigd. De partij deed dat na een kritisch rapport over de regeringsbeslissing om in de coronacrisis 17 miljoen nertsen af te maken.