Voka hekelt fors gestegen kantoorbelasting in Brussel: “Stad schiet zichzelf in de voet”

De Brusselse afdeling van werkgeversorganisatie Voka klaagt aan dat de belasting op kantooroppervlakten in de stad Brussel dit jaar fors is gestegen. Dat is volgens Voka Metropolitan geen goede zaak en zou tot een verhuizing van heel wat bedrijven kunnen leiden. “De stad Brussel schiet met deze beslissing in eigen voet”, zegt directeur Jan Van Doren.

Momenteel krijgen Brusselse bedrijven hun belasting op de kantooroppervlakte. In 2021 bedroeg die belasting 9,58 euro per vierkante meter kantooroppervlakte, maar in 2022 is die met 77 procent gestegen naar 17 euro per vierkante meter. “Ongezien”, vindt Voka. De organisatie vreest dat dit duizenden bedrijven zal treffen, net in een periode waarin de energiecrisis en de loonkostencrisis hen ook al sterk treffen.

Uit een recente studie van Voka bleek al dat de groei van het aantal kennisgerelateerde jobs in Brussel stagneert. Dat terwijl er wel een toename is in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

“De stad Brussel schiet met deze beslissing in eigen voet. De fiscale regimes in gemeenten rondom Brussel zijn gunstiger dan in Brussel. Het verschil dreigt zo hoog op te lopen dat bedrijven verhuizen”, zegt Van Doren. “Bedrijven kiezen steeds vaker voor de rand rond Brussel om fiscale en mobiliteitsredenen.”