Union-coach Karel Geraerts ziet gelijkenissen met tegenstander Union Berlin: “Mooi voorbeeld om zelfs in onmogelijke dingen te geloven”

De groepswinst is na de 0-2-overwinning in Malmö vorige week al een feit: met 13 op 15 heeft Union er nu al een schitterende Europa League-campagne op zitten. De wedstrijd van donderdagavond tegen Bundesliga-leider Union Berlin kan in Brussels opzicht dus ‘overbodig’ genoemd worden, maar daar wil Union-coach Karel Geraerts niet van weten: “Tegen zo’n grote ploeg spelen is altijd een enorme uitdaging.”

Donderdagavond komt Union Berlin op bezoek in Leuven, meteen ook de laatste wedstrijd in Europa voor Union tot maart: dankzij de groepswinst moeten de Unionisten pas in de 1/8ste finales van de Europa League weer aan de bak. Maar dat de groepswinst al een feit is, wil niet zeggen dat Union de overwinning cadeau zal doen aan de Duitsers. “We spelen tegen de leider van de Bundesliga, dus dat spreekt al voor zich. Dat alleen al moet ons motiveren om vol voor de overwinning te gaan. De Bundesliga is toch wel een van de grootste competities ter wereld, dus daar bovenaan staan is niet niks. Ik ben ervan overtuigd dat niet enkel ik, maar ook de spelers beseffen dat dit een enorme uitdaging is voor ons.”

Gelijkaardige teams

Wat Union Berlin doet in Duitsland is inderdaad indrukwekkend: met 26 op 36 staat het alleen op kop en het won dit seizoen al van Dortmund en speelde gelijk tegen Bayern. Pas in 2019 promoveerden de hoofdstedelingen naar het hoogste niveau van Duitsland: het doet dus een beetje denken aan het Union van België. “Er zijn inderdaad wel wat gelijkenissen. Als er clubs zijn in de wereld die soms twijfelen, denk ik dat we alle twee een mooi voorbeeld zijn om er toch steeds in te geloven. Zelfs in onmogelijke dingen. Union Berlin is een ploeg die enorm aan het verrassen is in Duitsland, maar niet enkel dit seizoen. Ze spelen met veel karakter, staan goed georganiseerd en zijn fysiek erg sterk. Ze hebben bovendien veel snelheid in de ploeg en beschikken over heel wat spelers met goeie voetjes. Als je al die dingen mengt, heb je een sterke ploeg. Mijn respect voor hen is enorm”, aldus de 40-jarige Limburger.

© BELGA

Ook aanvaller Dante Vanzeir (24) verwacht donderdagavond een lastige wedstrijd. “Union Berlin speelt nog vol voor de tweede plek, dus het wordt niet simpel. Als we willen winnen, wat we eigenlijk altijd willen, zullen we zowel fysiek als mentaal honderd procent moeten zijn. Union Berlin is een erg sterke ploeg, dus dat is meteen een mooie waardemeter. We hebben in deze Europa League-campagne nog niet verloren, en dat willen we graag zo houden. Dat is misschien wel de grootste motivatie voor de wedstrijd donderdag”, aldus de Beringenaar.

© BELGA

© BELGA