Politie laat man vrij, maar die koelt zijn woede op combi’s: “Vier politiewagens beschadigd en tijdelijk niet inzetbaar”

Een man die duidelijk misnoegd was over een politie-interventie heeft dinsdagnacht zijn woede gekoeld op enkele geparkeerde politiecombi’s in de Frederik de Merodestraat in Mechelen. Hij trapte verschillende spiegels stuk en beschadigde ook de achterruitenwisser van een combi. De kerel kon vrij snel worden opgepakt.

De lokale politie Mechelen-Willebroek had dinsdag in de late namiddag een man administratief opgepakt en hem enkele uren in een politiecel opgesloten. Omstreeks middernacht werd beslist dat hij opnieuw mocht beschikken. “Bij het verlaten van het politiecommissariaat is hij naar de politievoertuigen die voor het gebouw stonden gestapt en is ze beginnen te beschadigen. Vier combi’s liepen door toedoen van de betrokkene schade op”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Uiteraard hebben we onmiddellijk de beelden van de bewakingscamera’s bekeken en zo wisten we snel wie de beschadigingen had aangebracht.” (Lees verder onder de foto)

© Dirk Vertommen

De man kon in de loop van de nacht opnieuw worden opgepakt door de politie. “Er is een proces-verbaal opgesteld voor de beschadigingen. Na zijn verhoor mocht de man het commissariaat opnieuw verlaten”, aldus nog Van de Sande.

Niet inzetbaar

De vier beschadigde politiewagens zijn tijdelijk niet inzetbaar. “Het gaat voornamelijk om spiegels die van het koetswerk zijn getrapt. De voertuigen kunnen we uiteraard niet meer gebruiken tot ze hersteld zijn. Het is sowieso niet toegelaten om zonder spiegel te rijden. Maar onze politiezone beschikt over voldoende politiewagens om de beschadigde combi’s te vervangen. De werking van de politie of de mobiliteit van de ploegen komt door deze actie niet in het gedrang.”

Naast de spiegels die beschadigd zijn, zijn er ook ruitenwissers afgebroken en zou er ook een raampje van een voertuig zijn vernield. De kans is groot dat de dader binnenkort voor de rechtbank zal moeten verschijnen voor het aangerichte vandalisme. De politie zal de kosten van de herstelling van haar voertuigen trachten terug te vorderen van de betrokkene.

Flitsvuilnisbak

Het is al de tweede keer op een week tijd dat de lokale politie Mechelen-Willebroek slachtoffer wordt van beschadigingen. Vorige week nog sleurden twee mannen een flitsvuilnisbak mee tijdens een snelheidscontrole en gooiden de container en ingebouwde camera in de Leuvense Vaart. Het prijskaartje van zo’n container met camera loopt al gauw op tot meer dan 40.000 euro.

De twee mannen konden, ondanks een zoekactie, ontkomen. Voorlopig wijst niets erop dat er een verband zou zijn tussen de actie van vorige week en het vandalisme van dinsdagnacht.

LEES OOK. Mannen gooien flitsvuilnisbak in Leuvense Vaart: daders kunnen ontkomen