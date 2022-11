Oostenrijkse bondskanselier haalt scherp uit naar Kurz voor eventuele corruptie

De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer heeft woensdag felle kritiek geuit op de eventuele corruptie onder voormalig regeringsleider en ÖVP-partijgenoot Sebastian Kurz. “Als iets dergelijks is gebeurd, veroordeel ik het in de sterkst mogelijke bewoordingen”, aldus Nehammer tijdens een speciale zitting van de Nationale Raad in Wenen.

Kurz en zijn team zouden onder meer met belastinggeld vervalste opiniepeilingen hebben betaald. De verdachten verwerpen de beschuldigingen.

Gezien de situatie en verschillende beschuldigingen eiste de oppositie nieuwe verkiezingen. Maar al snel kwam kritiek op de nieuwe alliantie tussen ÖVP en de Groenen. Volgens SPÖ-leider Pamela Rendi-Wagner gaat het om een hulpeloze en weinig slagvaardige coalitie. Beate Meinl-Reisinger, leider van de liberale Neos, beklaagde zich dat er ondanks talrijke debatten over corruptie eigenlijk niets was veranderd.

De Groenen hekelden het “vreselijke beeld” van het Oostenrijkse politiek toneel. Het vertrouwen in de politiek is geschaad, aldus Sigrid Maurer, hoofd van de groene fractie.

Sleutelfiguur in het corruptieschandaal is Thomas Schmid, het voormalige hoofd van de Oostenrijkse staatsholding Öbag. Schmid beweert dat Kurz onder meer actief betrokken was bij een deal over vervalste onderzoeken, betaald met belastingsgeld. Hij is opgeroepen om donderdag te getuigen voor de corruptiecommissie van de ÖVP.