Duitse supporters niet welkom bij match Union, politie staat klaar voor als het toch fout loopt: “We zullen in grote getale aanwezig zijn”

Bij de voetbalmatch van Union tegen het Duitse Union Berlin zijn geen Duitse supporters welkom. Dat is een sanctie van de UEFA-voetbalbond na opstootjes bij een eerdere match, maar werd ook bevestigd in een burgemeestersbesluit van Mohamed Ridouani (Vooruit).

Donderdagavond werkt Union aan Den Dreef in Leuven zijn laatste match uit de groepsfase van de Europa League af. Maar het supportersvak van de tegenstanders zal daarbij leeg zijn. “Supporters van Union Berlin hebben voor problemen gezorgd bij de match tegen het Zweedse Malmö. UEFA had hen al gestraft door supporters in Leuven te verbieden. Met een burgemeestersbesluit in de hand hebben wij als politie een extra stok achter de deur om echt kordaat op te treden”, aldus Leuvens politiewoordvoerder Mathieu Caudron.

Ridouani bepaalde dat Duitse supporters tussen 10 uur donderdagochtend en 10 uur vrijdagochtend, niet welkom zijn in Leuven. Door het burgemeestersbesluit kan de politie Duitse supporters die toch opdagen, meteen van hun vrijheid beroven. “Dat zullen we wellicht niet doen, maar bij het minste signaal van relschoppers kunnen en zullen we hen wel van hun vrijheid beroven”, zegt Caudron.

Tweede in klassement

“Duitse supporters kunnen in principe geen tickets bemachtigen. Daardoor hebben er al heel wat supporters afgezegd, maar er zijn toch signalen dat er wel supporters naar Leuven zullen afzakken. We staan in nauw contact met de Duitse politie om dat goed op te volgen”, aldus Caudron. “Wij zullen alleszins in grote getale aanwezig zijn morgen om de orde te handhaven. Dat er nu minder supporters zullen zijn, verandert niets aan de inzet van onze diensten.”

De match donderdagavond maakt voor het Belgische Union alvast geen verschil meer. Zij zijn al zeker van de groepswinst, en treden in maart aan in de achtste finales. Union Berlin staat momenteel met 9 op 15 tweede in het klassement, maar kan bij verlies donderdagavond nog ingehaald worden door Braga.