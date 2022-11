Hein Vanhaezebrouck geeft zijn spelers een extra motivatie voor cruciale Conference League-partij: “We moeten winnen voor Tarik”

“Julien De Sart zal als enige bij de selectie zijn, voor de andere jongens komt de partij van morgen te vroeg, wellicht zelfs die van zondag”, temperde Hein Vanhaezebrouck de verwachtingen bij de Gentse achterban, die al hoopte op een vervroegde terugkeer van Alessio Castro-Montes en Jordan Torunarigha. “Deze partij is belangrijk om één van onze targets te halen, vorig jaar zijn we op één punt gestrand om alle drie onze targets te behalen.”

Vorig seizoen won AA Gent inderdaad de beker van België en kon het Europees overwinteren. Enkel een ticket voor de Champions’ play-offs werd op een haartje na gemist. Ook nu stelden de Buffalo’s zich drie ambitieuze doelstellingen: “Die stellen we natuurlijk wanneer iedereen beschikbaar is. Je houdt geen rekening met langdurige uitvallers, maar we willen ons daar niet achter verschuilen. Als we Tarik Tissoudali een cadeau willen doen, moeten we morgen winnen. Dan kan hij misschien nog Europees spelen dit seizoen. Tarik kunnen we zo een hart onder de riem te steken.”

© BELGA

Toch wil Vanhaezebrouck ook niet te veel druk leggen op deze Europese opdracht: “Je kunt nog met twee andere targets je seizoen redden. Je kunt ze ook niet altijd allemaal behalen. Vorig jaar eindigden we op twee punten van plaats drie. Dat was vooral omdat nummer drie, Antwerp, geen Europees voetbal speelde, anders waren we er allicht wel bij. Je moet dus punten goed maken als het iets rustiger is, na Nieuwjaar, zoals we vorig jaar ook deden.”

Anderzijds beseft Vanhaezebrouck dat een zege tegen Molde ook voor zijn eigen spelers een extra boost kan geven: “We gaan er alles aan doen om te winnen en ons eerste doel te bereiken. Vervolgens kunnen we onze lat wat verhogen en iets verder mikken, maar we mogen geen stappen overslaan”, aldus de Gentse coach die ook de nieuwe realiteit in het Belgische voetbal benadrukt. “De concurrentie is niet min. Genk speelde al vier keer kampioen en is goed op weg naar een vijfde titel. Daarnaast heb je met Antwerp een enorm sterk financieel blok dat aan het komen is en met Union heb je een ploeg met een kapitaalkrachtige eigenaar die goed functioneert en erin slaagt om alle jonge toptalenten binnen te halen via die eigenaar. Zo verzekeren ze ook meteen de opvolging van vertrekkende toppers. Dat is dus ook een ploeg die bovenin zal meedraaien.”

© BELGA

Vanhaezebrouck beseft dus maar al te goed dat het voor AA Gent momenteel niet zo evident is om te wedijveren met de Belgische concurrentie: “Je zit dus met zes of zeven ploegen. Dan is het geen evidentie om telkens Europees voetbal te halen. Dan kun je niet eisen dat je er altijd bij bent. Europees overwinteren, daar zijn we goed in. We zijn bij de beste van de klas, volgens mij heb je er geen drie voor ons. Op dat punt hebben we dus ook al een redelijk parcours gereden.”

Europese ervaring

Als AA Gent ook dit seizoen nog na Nieuwjaar Europees aan de bak wil, moet er dus gewonnen worden van Molde: “De meeste jongens van vorig jaar zijn er nog. Zij hebben dit allemaal al eens meegemaakt in die maand augustus met al die voorrondes. Thuis tegen Riga kwamen we toen 0-2 achter, waardoor we plots ginder absoluut moesten winnen. Dan kwamen we uit tegen Rakow, een stevige ploeg. Te vergelijken met Molde. Zij hadden een sterke defensieve organisatie. Het enige verschil nu is dat we veel maanden verder zijn. Met al die matchen extra. Ik gebruik die vergelijking anderzijds ook wel: we moeten deze match aangrijpen zoals die van vorig jaar tegen Rakow: toen was het voor de groepsfase, nu om te overwinteren.”

Toch maakt Vanhaezebrouck zich sterk dat er wel degelijk muziek in deze Gentse selectie zit: “Als iedereen terug, is, zullen we meer kansen creëren en ook meer scoren. Dat zal op zijn minst in februari zijn. Mocht je alleen maar Tissoudali missen, kun je dat makkelijker oplossen. Nu missen we ook achterin en op het middenveld enkele jongens. Het is constant schuiven en doen. Dat is niet zo makkelijk om op te vangen. Je hebt geen een-op-een-vervanger voor Tarik.”

© BELGA

“Europese prestaties zijn altijd belangrijk voor het imago van je club, maar Club Brugge heeft al eens 0 op 18 gehaald in de Champions League. Als je dan weer de beker wint of kampioen speelt… We weten in welk land we spelen en hoeveel competitieve clubs er bij zijn gekomen, dan haal je het maximum uit je middelen. Als iedereen fit is, zal je een ander Gent zien, dat veel sterker is. Maar als je nu kijkt: we staan qua statistieken overal in de top drie. Ook daar kampen we met een tekort aan efficiëntie. Waar dat aan ligt, vul je zelf maar in...”