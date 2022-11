“Hierdoor is landbouw in Vlaanderen ten dode opgeschreven”: boeren protesteren tegen mestactieplan

Een sterkere beperking op het gebruik van meststoffen, een teeltvrije strook van 6m langs waterlopen en voor bepaalde akkers een oogstverbod vanaf 1 september: het gelekte ontwerp van het nieuwe mestactieplan, dat de waterkwaliteit moet helpen verbeteren, heeft er bij de landbouwers stevig ingehakt.

Dat was ook te merken aan het kantoor van de Vlaamse Landmaatschappij in Brugge, waar landbouwers uit Oost- en West-Vlaanderen hadden verzameld om te protesteren tegen het voorstel. “Met doodskruisen. Want met het plan dat nu voorligt, is de landbouw in Vlaanderen ten dode opgeschreven”, vertelt Christ Vandaele, eigenaar van een bedrijf in varkens en kippen, en teler van graangewassen. “We zijn al met niet veel en de gemiddelde leeftijd van een landbouwer bedraagt momenteel 58 jaar. Maar waarom zou je er als jonge landbouwer, met deze regels, nog aan willen beginnen?”

Hogere kost, lagere opbrengst

Vandaele noemt het voorstel de druppel die de emmer doet overlopen. “Eerst het stikstofakkoord en nu dit. Strengere wetten betekenen sowieso een hogere kost en een lagere opbrengst: meer werken voor minder. En dat terwijl de regels nu al zo streng zijn. Dat wij zomaar mest dumpen, klopt helemaal niet. Wij rekenen uit hoeveel mest voor welk gewas gebruikt mag worden en voeren mest uit met agr-gps-systemen zodat men perfect kan nagaan waar alles terecht komt.”

Ook Marian Lezy uit Dentergem begrijpt er niets van. “Door de bestaande strenge normen kunnen we nu al geen baktarwe produceren. Als dit voorstel wordt uitgevoerd, zullen we geen aardappelen meer kunnen telen. Kortom: het zou een financieel drama zijn voor mij en vele andere boeren. De producten die we zullen afleveren zullen nooit volstaan om de extra kosten te compenseren. Tenzij alles dubbel zo duur wordt en alles bij de consument verhaald wordt. En dan spreek ik nog niet over groenten als wortelen en prei: als er niet meer na 1 september geoogst mag worden, waar zal men het dan halen? Uit het buitenland dan maar zeker, waar de normen veel minder streng zijn?”

Samenwerken

Vandaele knikt. “Maar als dat effectief is wat men wil, dat men het dan ook gewoon zegt zodat wij voort kunnen met ons leven”, zegt Vandaele, al hoopt hij in de eerste plaats toch vooral dat er nog aan het voorstel gesleuteld kan worden. “Hopelijk komt er nog overleg en een plan dat toekomst biedt. Samenwerken zal in ieder geval meer opbrengen dan ons met de rug tegen de muur te zetten.”

Ook in Hasselt was er woensdag protest tegen het mestactieplan. Ook daar verzamelde een groep boeren met hun tractoren aan de kantoren van de Vlaamse Landmaatschappij.