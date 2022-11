Kleuter moet bevrijd worden uit transportband van tuinbouwbedrijf

De hulpdiensten werden woensdag over de middag opgeroepen om een kleuter te bevrijden die vastzat in een transportband in een bedrijf in Reninge. Nog voor hun aankomst hadden aanwezigen het kind al bevrijd.

Rond 12.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om dringend naar een land- en tuinbouwbedrijf te gaan in de Noordweststraat in Reninge te gaan. Een kleuter was er deels vast komen te zitten in een transportband. De brandweer werd ter plaatse gevraagd om het kind van ongeveer twee à drie jaar oud te bevrijden.

Terwijl de brandweer nog onderweg was, ondernamen de aanwezigen zelf een poging om het kind te bevrijden. Dat lukte, want algauw kon de kleuter door hen zelf gered worden. Daarna werd het kind voor verzorging overgebracht naar het Jan Yperman ziekenhuis. Over de toestand van het kind is niets bekend. Omdat het om een spijtig ongeval ging kwam de politie niet tussenbeide.