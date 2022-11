Braziliaanse vicepresident geeft nederlaag toe: “Klagen heeft geen zin meer, we hebben verloren”

Drie dagen na de verkiezingen in Brazilië heeft vicepresident Hamilton Mourão zijn nederlaag toegegeven aan uittredend president Jair Bolsonaro. “Het heeft geen zin meer om te klagen, we hebben de strijd verloren”, zei de voormalige generaal woensdag in een interview aan de krant O Globo. Hij zei dat hij niet geloofde dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen.