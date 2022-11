Voorlopig onderzoek: Nord Stream 1-pijpleiding over lengte van 250 meter vernield

De pijp van de onderzeese Nord Stream 1-gasleiding in de Baltische Zee zou over een lengte van ongeveer 250 meter vernield zijn. Dat heeft Nord Stream AG, de eigenaar van de gaspijpleiding, woensdag bekendgemaakt.

Volgens de voorlopige resultaten van het onderzoek zijn er twee kraters op de zeebodem, elk drie tot vijf meter diep. Ze liggen ongeveer 248 meter uit elkaar. Het deel van de pijpleiding tussen die kraters is vernietigd. Het puin ligt verspreid in een straal van minstens 250 meter, zo maakt Nord Stream AG bekend.

Eind september werden verschillende lekken ontdekt in de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen na explosies nabij het eiland Bornholm, in de Baltische Zee bij Denemarken en Zweden. Onder meer de EU en de NAVO gaan uit van sabotage. Beide dubbele strengen lopen van Rusland tot Lubmin in het noordoosten van Duitsland.

Vorige week kondigde Nord Stream AG aan dat het een onderzoek zou voeren in de Zweedse zone.