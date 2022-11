“Hooggeplaatste Russische militairen hebben scenario’s besproken voor inzetten van kernwapens”

Hooggeplaatste Russische militairen hebben scenario’s besproken voor het mogelijke gebruik van een tactisch kernwapen in de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft The New York Times woensdag, op basis van Amerikaanse bronnen. De Russische president Vladimir Poetin zou niet bij de besprekingen betrokken zijn geweest.

Volgens de krant is besproken wanneer en hoe Moskou een tactisch kernwapen in Oekraïne zou kunnen gebruiken. En er zijn echter nog steeds geen aanwijzingen dat Moskou daadwerkelijk stappen in die richting onderneemt, aldus The New York Times. Dat er wel over is gesproken op hoog niveau in het Russische leger, leidt tot bezorgdheid bij de Amerikaanse regering en andere bondgenoten, klinkt het nog.

De Amerikaanse regering kreeg midden oktober informatie over de gesprekken over de mogelijke scenario’s. Zonder in te gaan op de inhoud van het artikel zei de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, dat de Russische verklaringen over het mogelijke gebruik van kernwapens “zeer verontrustend” zijn. “We nemen ze zeer serieus”, maar “we hebben geen aanwijzingen dat Rusland voorbereidingen treft om ze te gebruiken”, voegde hij eraan toe.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, reageerde dat het “onverantwoord” is dat de westerse media het onderwerp kernwapens “opzettelijk opblazen”. Moskou is “niet van plan deel te nemen” aan dit debat, zei hij.