NASA wil dan toch missie sturen naar Psyche, de asteroïde die bestaat uit goud

NASA gaat dan toch een raket naar de Psyche-asteroïde sturen. Die lancering stond gepland tussen augustus en oktober van dit jaar, maar door software-problemen moest die geannuleerd worden. Er werd een onafhankelijk onderzoek op poten gezet om te bekijken of de missie überhaupt nog wel zou plaatsvinden. Dat onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar NASA is ondertussen wel tot een conclusie gekomen: in oktober 2023 zal de Falcon Heavy-raket van SpaceX het Psyche-ruimtevaartuig de lucht in sturen.

Goed nieuws voor alle astronomen ter wereld, want Psyche is één van de meest intrigerende objecten in ons zonnestelsel. Psyche is een asteroïde van 225 kilometer breed en bevindt zich in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter. Opvallend is dat die asteroïde voornamelijk uit ijzer, nikkel en goud lijkt te bestaan. Die samenstelling is te vergelijken met onze aardkern. Onderzoekers denken daarom dat het misschien om de blootgelegde kern van een oude protoplaneet gaat. Psyche zou mogelijk gestart zijn als planeet, maar werd tijdens het ontstaan van ons zonnestelsel misschien zwaar geraakt door inslagen, waardoor de rotsachtige lagen verdwenen zijn.

Lindy Elkins-Tanton, de hoofdonderzoeker van de Psyche-missie, berekende enkele jaren geleden dat het ijzer alleen al 10.000 biljard dollar, oftewel een 1 met 15 nullen, zou waard zijn. “Zelfs als we een groot stuk metaal konden pakken en het hierheen slepen ... wat zou je dan doen? Zou je het kunnen verbergen en de wereldwijde bron kunnen controleren - zoals diamanten door bedrijven worden gecontroleerd - en je markt beschermen? Wat als je zou besluiten het naar hier te brengen en het metaalprobleem van de mensheid voor altijd op te lossen? Dit is natuurlijk wilde speculatie”, zei ze toen. Elkins-Tanton verduidelijkte dat NASA niet van plan is om de asteroïde naar hier te brengen. De technologie daarvoor bestaat helemaal niet. Maar Psyche verder onderzoeken is wel een unieke kans, vinden de onderzoekers.

De vertraging van de lancering brengt wel nog enkele andere elementen met zich mee. Als de raket dit jaar de lucht in was gegaan, dan had die begin 2026 de asteroïde bereikt. Maar door de lancering uit te stellen naar 2023, moet de raket een ander traject volgen. En daardoor zal de aankomst aan de asteroïde past voor augustus 2029 gepland zijn, laat NASA weten. En ook het kostenplaatje stijgt fors door de vertraging.

(sgg)