Ferrari verhoogt prognose opnieuw en verwacht 5 miljard euro omzet

Ferrari had in augustus de omzetverwachting al eens opgetrokken, toen tot 4,9 miljard euro. Vorig jaar bedroeg de omzet 4,3 miljard. De aangepaste ebitda (winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) zal meer dan 1,73 miljard euro bedragen, zo verwacht Ferrari nog. Eerder ging het uit van 1,7 tot 1,73 miljard.

3.188 wagens

Het bedrijf leverde in het derde kwartaal 3.188 voertuigen af, zowat 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten en China steeg de verkoop, in Europa was er een stagnatie. De Italianen profiteerden ook van de zwakke euro. De omzet ging bijna een vijfde hoger tot 1,25 miljard euro, de nettowinst steeg met 10 procent tot 228 miljoen euro.

“Uitgezonderd enkele modellen, is ons volledige gamma uitverkocht”, zegt CEO Benedetto Vigna in een persbericht. Het komende jaar wil Ferrari de leveringen opstarten van de Ferrari Daytona SP3 en de Purosangue.

Minder goed nieuws

De Britse luxewagenbouwer Aston Martin had woensdag minder goed nieuws te melden. Het bedrijf zal dit jaar minder voertuigen leveren dan gedacht, wegens problemen in de toeleveringsketen. Daardoor konden in het derde kwartaal 400 wagens minder dan verwacht geleverd worden. Aston Martin brengt de jaarprognose dan ook terug tot 6.200 à 6.600 leveringen, tegen minstens 6.600 zoals tot nu toe naar voren werd geschoven. Ook de winstmarge zal lager zijn dan gedacht, mede door het zwakke Britse pond.