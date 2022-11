NMBS verwacht hinder op 9 november door nationale actie- en stakingsdag

Vakbond ACV heeft voor 9 november een algemene actie- en stakingsdag aangekondigd, ABVV heeft het over een interprofessionele staking en de liberale vakbond over een algemene actiedag waarbij bedrijven zelf kiezen of ze staken of niet. Aanleiding is de koopkrachtcrisis. De bonden eisen onder meer een prijsplafond voor gas en elektriciteit en een aanpassing van de loonnormwet. Ook de aanvallen van de werkgevers op de index moeten stoppen, klinkt het.

Alvast ACOD Spoor heeft een stakingsaanzegging ingediend, bevestigt de vakbond. “Het gaat om een interprofessionele staking en dus doen we mee”, zegt vakbondsvoorzitter Ludo Sempels.

Ook in andere sectoren worden acties verwacht.