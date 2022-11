50-jarige vrouw gaat zwemmen in Schelde na Zillion-feestje, maar moet gered worden

P.B., een 50-jarige vrouw uit Ekeren, werd afgelopen weekend uit de Schelde gered. De vrouw sprong in het water na het Zillion-feest in de Waagnatie. Ze probeerde naar Linkeroever te zwemmen, maar werd halfweg de Schelde opgepikt door de brandweer. Dat bevestigt de Antwerpse politie.

Afgelopen weekend werd de magie van Zillion opnieuw tot leven gewekt in de Antwerpse Waagnatie. P.B. uit Ekeren besloot de editie van zaterdag in de vroege uurtjes af te sluiten met een frisse en levensgevaarlijke duik in de Schelde.

De politiezone Antwerpen bevestigt dat zondagochtend een oproep binnenkwam over een persoon die in de Schelde gesprongen was. De dame, die erg vrolijk leek, kon uiteindelijk door de brandweer uit de Schelde gehaald worden, nadat ze aanmaningen om richting kaai te zwemmen meermaals negeerde. De vrouw zou luidop gelachen hebben terwijl ze landinwaarts dreef.

Ze verklaarde achteraf dat het haar een goed idee leek om te zwemmen. Een omstaander getuigde aan Het Laatste Nieuws dat de dame “enorm in haar nopjes was” nadat ze gered werd. “Ze schreeuwde dat ze blij was met al die aandacht.”

Als het haar bedoeling was om de overkant te bereiken, dan is dat plan alleszins niet gelukt. “Ze werd met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt de politie. Tijdens de reddingsactie werd het scheepvaartverkeer op de Schelde een tijd gestremd, het zou kunnen dat de Ekerse daarvoor nog de rekening krijgt.