Ruhrgebied stapt 8 jaar vroeger dan gepland af van kool

Noordrijn-Westfalen herbergt het Ruhrgebied en is daarmee één van de meest geïndustrialiseerde regio’s van Duitsland. Na een akkoord tussen de federale regering, de deelstaatregering en het energiebedrijf RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) begin vorige maand heeft de bondsregering nu beslist om de opwekking van energie met behulp van steen- en bruinkool in het gebied tegen 2030 stop te zetten. Daarvoor moeten twee kolencentrales van RWE, met in totaal 3.000 megawatt aan capaciteit, over een kleine acht jaar de deuren sluiten. Dat is acht jaar eerder dan gepland.

Om het gasverbruik terug te dringen en zo op korte termijn te besparen op de energiefactuur, wordt er tijdelijk wel meer gebruik gemaakt van bruinkool. Twee bruinkoolcentrales van RWE die eind 2022 zouden worden stilgelegd, blijven nog tot eind maart 2024 draaien, met een optie om dat nog eens met een jaar te verlengen. Intussen wil RWE extra gascentrales bouwen die op basis van waterstof kunnen werken, klinkt het.

Enorme reserves

Duitsland beschikt over enorme bruinkoolreserves, maar in het licht van de klimaatverandering besliste het land twee jaar geleden al om de opwekking van elektriciteit uit steen- en bruinkool tegen 2038 te stoppen. Onder invloed van de energiecrisis gaf de regering eerder dit jaar echter aan dat er tijdelijk een beroep kan worden gedaan op extra steen- of bruinkool om mogelijke tekorten aan Russisch gas op te vangen.

In het economische zwakkere oosten van Duitsland blijft bruinkool erg belangrijk voor de opwekking van energie. In totaal werd 18,5 procent van de Duitse energie vorig jaar opgewekt met behulp van binnenlandse bruinkool en net geen 10 procent met geïmporteerde steenkool.