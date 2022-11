Noord-Korea vuurde opnieuw raket af, zegt Zuid-Korea

Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger opnieuw minstens één mogelijk nucleaire raket afgevuurd. Het projectiel vloog na de lancering in de richting van de Japanse Zee, verklaarde de generale staf woensdag. Het zou gaan om een ballistische raket.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten riepen tegelijk de bewoners van het eiland Ulleungdo voor de oostkust op om te gaan schuilen. In een op de staatstelevisie uitgezonden luchtaanvalwaarschuwing werd de inwoners verzocht “te evacueren naar de dichtstbijzijnde ondergrondse schuilkelder”. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, dat zich baseert op bronnen bij defensie, koerste de raket op het eiland af alvorens in volle zee te landen.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om tests uit te voeren met ballistische raketten, die afhankelijk van hun ontwerp ook een kernkop kunnen vervoeren.

De kernmacht voerde sinds september al verschillende rakettesten uit. Vanwege de vele raketlanceringen groeit ook de vrees dat Noord-Korea opnieuw een nucleaire test wil uitvoeren.

Het Internationaal Atoomagentschap IAEA verklaarde vorige week nog dat er aanwijzingen zijn dat zo’n test er zit aan te komen. Zo detecteerde het agentschap verhoogde activiteit in Punggye-ri, waar tussen 2006 en 2017 zes nucleaire tests plaatsvonden. “Iedereen houdt zijn adem in, want een nieuwe nucleaire test zou weer bevestigen dat het programma op volle kracht evolueert, op een erg zorgwekkende manier”, zei IAEA-directeur Rafael Grossi.