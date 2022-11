Tupperware staat aan de rand van de afgrond

De toekomst van Tupperware Brands, vooral bekend van de plastic potjes, is hoogst onzeker. “Er is substantiële twijfel of het bedrijf zal kunnen voortwerken”, zo zegt de producent van keukenproducten zelf bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten. Het aandeel verliest meer dan 40 procent op de beurs van New York. Tupperware heeft een vestiging in Aalst.