Belgische klimaatactivisten die zich aan schilderij Vermeer vastlijmden, veroordeeld: meteen de cel in

Twee Belgische klimaatactivisten die vorige week een actie hielden bij het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag krijgen twee maanden cel, waarvan een voorwaardelijk, opgelegd. Het gaat om activist Wouter Mouton (45), die zijn hoofd vastplakte aan het schilderij, en om Pieter G. (42). Hij filmde de actie. Ze zijn onmiddellijk aangehouden omdat de rechter vreest dat ze het opnieuw zullen doen.

“Ze hebben cultureel erfgoed aangevallen”, zei de officier van justitie. De beklaagden voerden donderdag actie in het Mauritshuis in Den Haag. Wouter Mouton (45), een veganist uit Brugge, is de bekendste. Hij verstoorde eerder al onder meer de aankomst van de Ronde van Vlaanderen en kleefde zichzelf nu met zijn hoofd vast aan het wereldberoemde schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Een actie die niet werd gesmaakt door de andere museumbezoekers. Het nieuws ging ook de wereld rond. Pieter G. filmde alles.

Ze zaten bijna een week in voorhechtenis en kennen nu dus hun straf: De officier van justitie eiste 4 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar tegen beide actievoerders. En onmiddellijke gevangenneming. Het zijn uiteindelijk twee maanden geworden waarvan een voorwaardelijk. Ze moeten hun straf wel onmiddellijk uitzitten omdat de politierechter vreest dat ze anders nieuwe acties zullen houden.

Grenzen overschreden

De politierechter zei dat de vernieling van de achterkant van het schilderij en de lijst, en het ‘onklaar’ maken van Meisje met de parel, vaststaat. ”U heeft misschien geprobeerd om de schade te beperken, maar het is wel gebeurd.”

De officier van justitie hield er rekening mee dat de verdachten actie voerden uit zorgen over de wereld. ”Maar het had heel makkelijk mis kunnen gaan. Het glas had kunnen breken. Ze hebben de grenzen van het toelaatbare overschreden.”

Hij noemde de actie ook schokkend voor veel bezoekers.

Volgens zijn advocaat is Mouton nochtans geen crimineel maar eerder een wereldverbeteraar.

De andere verdachte die woensdag verscheen was Pieter G. (42). Hij kwam niet in beeld tijdens de klimaatactie omdat hij alles filmde. Zijn moeder woonde woensdag de zitting bij in Den Haag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan de rechter vertelde hij dat hij de beelden nadien zou monteren en dat hij nooit zou meewerken aan een actie waarbij het schilderij van onschatbare waarde zou beschadigd worden. Hij verliet donderdag de museumzaal toen de anderen werden opgepakt. Maar hij merkte dat hij zijn camera vergeten was. Toen hij terugkeerde om hem op te halen, werd ook hij in de boeien geslagen.

LEES OOK. Man die wereld rondgaat omdat hij zich met hoofd vastkleefde aan schilderij van Vermeer, is Belgische klimaatactivist

De twee klimaatactivisten die nu veroordeeld zijn, kunnen wel nog in beroep gaan.

De derde verdachte die bij de actie betrokken was, de man die een rode substantie heeft uitgegoten en zijn hand tegen het achterpaneel plakt, is dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die het voorarrest heeft verlengd. David S. (45) uit Dendermonde zal vrijdag om 14.30 uur voor de politierechter moeten verschijnen. Hij riskeert dezelfde straf.