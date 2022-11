Erling Moe wil met Molde de Europese lente in: “Moeten onszelf blijven”

Ook in Noorwegen worden de dagen opnieuw korter en de nachten langer. Toch is Erling Moe zeker nog niet aan een winterslaapje toe. De succescoach van Molde is tuk op een nieuw Europees succesverhaal en wil donderdagavond in de Ghelamco Arena voluit voor de drie punten gaan: “Je kunt onmogelijk speculeren op een gelijkspel, daar hou ik niet van. We willen onszelf testen tegen een heel sterk team. Hopelijk volstaat het voor een zege.”

“Twee jaar geleden zaten we in een gelijkaardige situatie want toen hadden we ook een punt nodig tegen Rapid Wien”, verwees Molde-coach Erling Moe naar een cruciaal duel op de laatste speeldag van de groepsfase in de Europa League in het seizoen 2020-2021. Toen wist Molde zich te plaatsen voor de 1/16-finales waarin het Hoffenheim uitschakelde, om een ronde later uiteindelijk te sneuvelen tegen het Spaanse Granada.

Molde kroonde zichzelf onlangs nog overtuigend tot Noors landskampioen en qua vertrouwen zit het dan ook zeker en vast snor bij de tegenstander van de Buffalo’s: “We hebben momenteel een goede periode met veel wedstrijden. Er resten ons nu nog één Europees duel en twee competitieduels, die willen we ook tot een goed einde brengen. Morgen wacht er ons alvast een heel spannende match. We moeten vooral erover waken dat we onszelf blijven.”

“Hopelijk stoten we door maar we beseffen dat het lastig wordt”, toont de 52-jarige Noorse coach van Molde heel veel respect voor AA Gent. Bovendien kregen de Noren vorige week nog een fikse tik te verwerken van het Zweedse Djurgarden: “De nederlaag tegen Djurgarden was een enorme ontgoocheling, we waren heel sterk voor rust. Jammer dat we op slag van rusten nog een goal slikken, nadien waren we gewoon niet goed genoeg.”

© BELGA

“Je moet alles geven als je een resultaat wil halen”

Uiteindelijk verloor Molde met 2-3 van de Zweden die zo ook meteen zekerheid wisten verwerven omtrent groepswinst: “We haalden toen na rust niet ons vertrouwde niveau. Die 2-3 nederlaag was dan ook zonder twijfel een opdoffer. We leerden dat je alles moet geven, als je een resultaat wil halen in Europa. Ik ben evenwel niet bang dat we zullen ‘choken’. We hebben al 23 matchen niet meer verloren in de competitie, dat is geen toeval. Je kunt ook onmogelijk speculeren op een gelijkspel, daar hou ik niet van. We willen onszelf testen tegen een heel sterk team. Hopelijk volstaat het voor een zege.”

Ook Birk Risa, de 24-jarige Noorse centrale verdediger van Molde kijkt vol vertrouwen uit naar het duel tegen de Buffalo’s: “De sfeer is uitstekend en ondanks die opeenvolging van wedstrijden verkeren we nog altijd in een goede vorm. Er is geen sprake van vermoeidheid. Die partij van Rapid Wien is natuurlijk een referentieduel voor deze partij, we moeten gewoon karakter tonen en er vol voor gaan. We weten dat we dit aankunnen. We gaan zeker voor de overwinning, dat doen we altijd en overal. We denken offensief, waarom zouden we dat nu plots veranderen?”