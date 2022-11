Na de heisa en het uitstel: nieuwe glazen boxen voor terreurproces zijn klaar

De nieuwe glazen boxen voor het proces over de aanslagen in Zaventem en Brussel zijn klaar. Dat meldt de FOD Justitie op Twitter. “Volgende fase: jurysamenstelling”, staat erbij te lezen.

“De werken aan de #Justitia-box vorderen goed”, schrijft de FOD Justitie op Twitter. “Voorbereidingen & afbraak: klaar. Nieuwe collectieve ruimte voor beklaagden: klaar. Meer directe spreekruimte: klaar. Technologische omkadering intact: klaar.” De volgende fase gaat in op 30 september, wanneer de jury samengesteld wordt.

Het terreurproces over de aanslagen in Brussel moest eigenlijk op 10 oktober van start gaan met de jurysamenstelling, maar die zitting werd geannuleerd. Er moest een nieuwe beschuldigdenbox gebouwd worden, omdat de advocaten en de beschuldigden vonden dat ze niet menswaardig behandeld werden in die kooien.