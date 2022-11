Voor het prestige, de centen en omdat ze verliezen haten: waarom groepswinnaar Union vanavond toch nog volle bak gaat

De groepswinst is na de 0-2-overwinning in Malmö sinds vorige week al een feit: met 13 op 15 heeft Union er nu al een schitterende Europa League-campagne op zitten. De wedstrijd van donderdagavond tegen Bundesliga-leider Union Berlin zou door sommigen dus als overbodig kunnen worden bestempeld, maar bij Union denken ze er absoluut niet zo over. Vier redenen waarom Union ook vanavond voluit zal gaan.