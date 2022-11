Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, verhoogt de rente voor de vierde keer op rij met 75 basispunten, zo heeft ze woensdag aangekondigd. De rentetarieven stijgen zo naar 3,75 tot 4 procent, het hoogste peil sinds 2008. Het is van de jaren 1980 geleden dat de Fed zo snel en ingrijpend het monetaire beleid heeft verstrakt.

De beslissing van donderdag, die unaniem werd genomen, was algemeen verwacht. De renteverhogingen dienen om de torenhoge inflatie te beteugelen. Die bedroeg in september 8,2 procent in de Verenigde Staten, terwijl de centrale bank mikt op een inflatie van zowat 2 procent.

Niet laatste keer

In een toelichting bij het rentebesluit gaf de Fed mee dat er vermoedelijk nog meer renteverhogingen nodig zullen zijn om de rente naar een niveau te brengen dat “voldoende beperkend is om de inflatie op termijn te laten terugkeren naar 2 procent”.

De Fed liet wel uitschijnen dat ze haar beleid zal wijzigen en zal overgaan tot een trager tempo van rentestijgingen. In een verklaring luidde het dat ze “rekening zal houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en inflatie beïnvloedt, en economische en financiële ontwikkelingen.”

Ook die boodschap was verwacht. Analisten rekenen in december eerder op een verhoging met nog 50 basispunten, en nog enkele kleinere renteverhogingen in 2023.

Plafond

Fed-voorzitter Jerome Powell zei in zijn speech na het rentebesluit dat de focus nu minder moet liggen op het tempo van de renteverhogingen, maar meer op het plafond waarop renteverhogingen niet langer nodig zijn. “En dat plafond kan wel eens hoger uitvallen dan verwacht, gezien de huidige economische gegevens”, waarschuwde de Fed-voorzitter, want ook de inflatie is nog steeds hoger dan verwacht.

Powell opende wel de deur naar renteverhogingen van minder dan 75 basispunten. “De tijd (voor kleinere verhogingen, nvdr) nadert en het kan zo snel komen als de volgende vergadering” (in december, nvdr), “of de volgende, maar er is nog geen beslissing genomen.” Maar voor een pauze is nog veel te vroeg, benadrukte hij ook.

De Amerikaanse beurskoersen gingen onmiddellijk na het rentebesluit fors hoger, maar tuimelden tijdens de speech van Powell weer naar beneden. De Dow dook 400 punten lager.