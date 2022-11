Jerôme Boateng ook in beroep veroordeeld voor huiselijk geweld: Duitsers moet ex-vriendin 1,2 miljoen euro betalen

De Duitse voetballer Jerôme Boateng is ook in beroep schuldig bevonden aan de mishandeling van zijn ex-vriendin, de moeder van zijn tweelingdochters. Hij moet haar 1,2 miljoen euro betalen nadat hij haar had geslagen op vakantie in de Caraïben.

De 33-jarige Duitser , ex-speler van Bayern München, zou in 2018 op vakantie in de Caraïben zijn toenmalige vriendin Sherin Senler in het gezicht geslagen, in het hoofd gebeten en vervolgens op de grond gegooid hebben. Daarna gooide hij naar verluidt nog een koeltas vol drank naar haar. Senler, die samen met Boateng een tweeling van tienerdochters heeft, klaagde hem daarop aan voor partnergeweld. De voetballer ontkende alles en zei dat het net zijn vriendin was die agressief was geworden tegen hem.

In september van 2021 werd Boateng veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro voor dat huiselijk geweld. Daarop ging de voetballer in beroep, maar ook daar werd hij woensdag schuldig bevonden. Boateng werd veroordeeld tot 120 dagelijkse boetes van 10.000 euro, in totaal goed voor een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Jerôme Boateng is een grote naam in het voetbal. Hij speelde tien seizoenen in de verdediging bij Bayern München en won met die Duitse club negen landstitels, vijf beker en twee keer de Champions League. In 2014 werd hij met Duitsland ook wereldkampioen in Brazilië. In de zomer van 2021 verliet hij de club en trok hij naar Olympique Lyon.