Helpt voormalige Club-spits Loppem uit degradatiezorgen? Daniel Chavez tekent bij rode lantaarn in tweede provinciale

Van 2006 tot 2010 speelde de Peruviaan vier seizoenen lang in het Jan Breydelstadion. Echt doorbreken kon Chavez, intussen 34, echter nooit. Uiteindelijk speelde de aanvaller 32 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij zeven keer kon scoren. Daarna ging het richting Westerlo en na een ernstige blessure bij het Roemeense Otelul Galati koos Chavez voor een terugreis naar zijn moederland.

“Tot hij begin september 2022 terugkeerde naar België”, zegt de Loppemse ondervoorzitter Anthony De Buyser. “Sindsdien woont hij in Loppem. Club Brugge heeft hem nooit laten vallen. Chavez volgt er tegenwoordig zijn Pro License-opleiding en doet er zijn stage. Maar een van de grootste argumenten voor zijn terugkeer naar West-Vlaanderen was toch ons onderwijssysteem. Zijn twee zoontjes voetballen bij onze U11 en U13.”

Ten vroegste begin 2023

En zo kwam De Buyser ook in contact met de Peruviaan. “Eerst hield hij de boot nog af, maar na wat aandringen reageerde hij toch positief en ondertekende hij zijn aansluiting. Voorlopig is dat het enige wapenfeit, meer niet. In principe zou hij donderdagavond op training moeten opduiken, maar ik hou nog wat voorbehoud. Daniel ondervindt last van een knieblessure, maar zo’n aanvallende aanwinst is voor ons natuurlijk altijd bruikbaar. Nu goed, we gaan ons zeker geen illusies maken, maar hebben ook niets te verliezen. In het vroegste en beste scenario raakt hij begin 2023 speelklaar, maar laten we eerst afwachten of hij effectief komt meetrainen. Hoe het met zijn conditie staat? Ook daar hebben we voorlopig het raden naar. Bovendien kun je tweede provinciale niet vergelijken met het niveau van Club Brugge. Hier wordt keihard op de man gespeeld en regeren de fysieke duels. De vraag is in hoeverre hij daarmee kan omgaan.”