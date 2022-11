Dode in isoleercel had allicht drugs gebruikt

Yassine S. zat een lange gevangenisstraf uit en verbleef al twee jaar achter de tralies. Zondagochtend kreeg zijn familie het nieuws dat hij overleden was. Volgens zijn familie zat Yassine al drie dagen in een isoleercel en voelde hij zich niet goed. Hij had dat volgens medegevangenen meermaals aan de cipiers gemeld. De familie is boos dat Yassine S. nooit naar het ziekenhuis werd overgebracht. Voorlopig is het wachten op de resultaten van de autopsie. Volgens onze informatie zou er sprake zijn van druggebruik, waarover hij uit schrik voor een sanctie weigerde te spreken. Hij kreeg in de isoleercel bezoek van een dokter, van de directie alsook van cipiers, klinkt het. Zowel intern, door het Gevangeniswezen, als extern, door het Leuvense parket, wordt een onderzoek gevoerd.

(phu)