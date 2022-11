FC Barcelona moet Franck Kessié enkele weken missen

FC Barcelona zal het even zonder Franck Kessié moeten doen. De Ivoriaanse middenvelder liep dinsdag in het Champions League-duel bij het Tsjechische Viktoria Plzen (2-4) een spierblessure in de linkerdij op. Dat maakte de Catalaanse club woensdag bekend.

Barcelona deelde niet mee hoe lang Kessié in de lappenmand ligt. Spaanse media spreken over een onbeschikbaarheid van zes weken.

Kessié kwam afgelopen zomer over van AC Milan. Begin oktober liep hij ook al een blessure op aan de rechterdij.

De 25-jarige middenvelder moest dinsdag in de 67e minuut vervangen worden op het veld van Plzen. De international van Ivoorkust, dat zich niet voor het komende WK in Qatar (20 november-18 december) wist te plaatsen, kon zich nog niet tot een basisspeler opwerken bij Barcelona. In La Liga deed hij in zeven wedstrijden mee, waarvan vijf als invaller.