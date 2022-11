De trouwste Rode Duivel-fans gaan op kosten van Qatar naar het WK voetbal. In ruil daarvoor moeten ze positieve socialemediaposts delen, en “beledigende” commentaren verwijderen. De Belgische uitverkorenen zien er weinig graten in, terwijl enkele Nederlandse fans bedanken voor het snoepreisje. “Het toernooi is gekocht, de ambassadeurs zijn gekocht en nu worden ook de supporters gekocht.”