KV Mechelen speelt komend weekend zespuntenmatch tegen Eendracht Aalst “Nu hopen op een sportief gelukje!”

KV Mechelen heeft het niet makkelijk in de Super League, maar toch is voorzitster Marie-Paule De Bell trots op haar ploeg. “Ik zie de meisjes elke week beter spelen.” — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Neen, de kalender hadden de dames van KV Mechelen niet mee in hun eerste seizoen in de Super League. De eerste match won Malinwa nog wel met 0-1 van Charleroi, maar daarna passeerde de volledige top zes van vorig jaar de revue. Gevolg: drie punten en één gescoord doelpunt in de competitie. “Maar zaterdag staan we opnieuw voor een match die we kunnen winnen”, weet voorzitster Marie-Paule De Bell.

“Ik denk niet dat er een club een lastigere kalender voorgeschoteld kreeg”, weet coach Farid Goreishvand. “Maar op zich is er niks gebeurd dat we niet op voorhand hadden ingecalculeerd. Al hadden we misschien kunnen winnen van Zulte Waregem, maar dat is achteraf makkelijk gezegd.”

Positief, ondanks 6-3-verlies

Ondanks de voorlopige lage rangschikking in het klassement zijn ze bij KV Mechelen voornamelijk positief over hun eerste jaar op het allerhoogste niveau. De Bell: “Ik zie de meisjes elke week beter spelen: eergisteren speelden we tegen Club YLA en verliezen we met 6-3. De score liegt niet, maar we scoorden twee keer (en één owngoal, red.) én we hadden nog verschillende kansen om te winnen. Maar een ervaren Brugge springt dan efficiënter om met zijn mogelijkheden in het slot van de wedstrijd.”

“En dat is het grote verschil met vorig jaar: toen hadden we vaak meer tijd in ons spel. We konden het overzicht bewaren en onze kansen rustig afwerken. Nu moeten we leren efficiënter om te springen met onze mogelijkheden, want we krijgen er een pak minder.”

Punten sprokkelen

Ook de sfeer in de groep blijft gezapig. “We zijn nog altijd content dat we in deze reeks spelen, ook al loopt het met horten en stoten. Soms is het wel een beetje dubbel. Onze dames zijn atleten en die willen altijd winnen. Maar we werken keihard en binnenkort gaan de punten dan wel volgen”, aldus de coach.

Dat zou zomaar eens komend weekend kunnen gebeuren tegen Eendracht Aalst – dat net onder Malinwa gepositioneerd staat. “Als we spelen zoals de tweede helft tegen Brugge, zouden we zomaar eens kunnen winnen. Wij hopen alvast op een sportief gelukje.”(dsvn)